El Prado lidera de nuevo las visitas con 3,6 millones por primera vez

El Museo del Prado ha vuelto a ser el más visitado de 2025, al superar los 3,6 millones de personas por primera vez en su historia, mientras que el Museo Arqueológico Nacional (MAN) ha alcanzado su primer récord histórico desde 2014, al registrar 864.201 visitantes, un 37,76% más que el año anterior.

En el caso del Prado, ha superado de nuevo su récord de visitantes, un hecho que repite por tercer año consecutivo. Así, en 2025 han pasado por sus salas 3.653.738 personas. En el anterior ejercicio, en 2024, sus salas recibieron a 3.457.057.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza ha contabilizado un total de 1.003.455 visitas en su colección permanente y exposiciones temporales a lo largo de 2025. Esta cifra supera en un 5,4% la de 2024, cuando recibió 951.821 visitantes, recuperándose del descenso que hubo respecto a 2023. De este modo, aunque no ha alcanzado la cifra de visitantes de 2023, cuando logró 1.012.660, se coloca a 9.205 personas de diferencia, sorteando el descenso del 9% que registró en 2024.

En el caso de los visitantes de los 16 Museos Estatales dependientes del Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, ascienden a 2.878.631 en 2025, lo que supone un descenso del 7,77% respecto a las visitas de 2024, cuando se registraron 3.121.418.

Precisamente, entre los Museos dependientes de Cultura más concurridos está, otro año más, el Museo Arqueológico Nacional que ha alcanzado su primer récord histórico desde 2014. Ha registrado 864.201 visitantes, un 37,76% más que el año anterior. En 2014, año en el que reabrió sus puertas tras una reforma integral del edificio, recibió la visita de 768.836 personas

En cuanto al Museo Reina Sofía, ha recibido un total de 1.706.792 visitas, de los que 1.601.732 visitas fueron a su sede principal durante 2025, lo que supone un aumento del 4,2% respecto al anterior ejercicio, cuando hubo 1.537.105 personas.

La pinacoteca ha recordado que las sedes del Parque de Retiro han permanecido cerradas todo el año por obras de rehabilitación. De hecho, el Palacio de Cristal cerró sus puertas el pasado el mes de abril de 2023 y el Palacio de Velázquez, el pasado 2 de septiembre de 2024.

Mientras, los palacios, monasterios, museos y espacios gestionados por Patrimonio Nacional recibieron en 2025 un un total de 7.450.828 visitantes, lo que supone un nuevo récord histórico que supera la anterior marca, registrada en 2024 cuando se contabilizaron 7.169.027 visitantes.

Las visitas al conjunto de espacios gestionados por la institución han crecido un 3,8% con respecto a 2024, con abril como mes de referencia, con 796.588 visitas. Entre los espacios más visitados destacan el Palacio Real de Madrid, con 1.769.167 visitas -lo que supone un 11,6% más que en 2024-, la Galería de las Colecciones Reales con 741.589 visitantes -que ha aumentado en algo más de 93.000 personas- y el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial con 450.077 visitas -aumento de 14.534 visitas-.

En el caso del Museo Guggenheim Bilbao, a lo largo de 2025 ha recibido un total de 1.305.003 visitantes, lo que supone 3.660 más que en 2024, y de ellos un 69% proceden de otros países. En este “año muy positivo”, su aportación al PIB se cifra en 676,7 millones, según el balance dado a conocer este viernes.

Tras la muerte de la coleccionista Helga de Alvear el pasado febrero, su museo en Extremadura ha cerrado 2025 con un total de 215.421 visitas frente a las 199.782 personas que visitaron el museo de arte contemporáneo cacereño el año anterior, lo que supone un aumento de 15.639 personas.

En Barcelona, el CaixaForum recibió un total de 585.575 visitantes durante este 2025, registrando un aumento del 15,09% con respecto a 2024, cuando hubo 508.796. Así, la exposición más visitada fue ‘Rubens i els artistes del Barroc flamenc’, con obras y objetos procedentes de los fondos menos conocidos del Museo Nacional del Prado, en Madrid, y que se pudo ver entre el 28 de mayo y el 21 de septiembre, con 130.188 visitantes.

En cuanto al CosmoCaixa de Barcelona, ha registrado un aumento del 0,79% de los visitantes, con 1.190.965 este 2025 respecto a los 1.181.600 del año anterior, entre otras instituciones.