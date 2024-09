El primer álbum de Oasis sube a lo más alto de la lista de ventas en Reino Unido

El primer álbum de Oasis, “Definitely Maybe”, en el mercado desde hace treinta años, volvió a alcanzar el viernes la cima en las listas de ventas en el Reino Unido, tras anunciarse la semana pasada el regreso de la banda.

El álbum que lanzó a la fama al grupo de los hermanos Liam y Noel Gallagher ya ocupó el primer puesto de las listas cuando salió al mercado en 1994.

Según la organización que establece el ránking de ventas en el Reino Unido, The Official Charts Company, es la primera vez en 14 años que Oasis se sitúa en el primer puesto en dicha lista de referencia.

El disco, que contiene los éxitos “Supersonic” y “Live Forever”, registró un aumento del 408% en ventas y descargas en una semana, coincidiendo con el lanzamiento de una versión por su trigésimo aniversario, que incluye sesiones de grabación.

El segundo álbum del grupo, “(What’s the story) Morning Glory?”, de 1995, ascendió al cuarto lugar de ventas, mientras que un trabajo recopilatorio de la banda, “Times Flies... (1994-2009)”, lanzado en 2009, subió a la tercera posición.

El álbum ‘Short n’sweet’, de Sabrina Carpenter, número uno la semana anterior, ocupa ahora el segundo puesto en el ránking de ventas.

Este regreso a lo más alto de la lista de ventas llega después de que el grupo anunciara la semana pasada su regreso con una gira en julio y agosto de 2025 por el Reino Unido e Irlanda, que le llevará a Cardiff, Mánchester, Londres, Edimburgo y Dublín.

Oasis, una banda fundada en 1991 en Mánchester y liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher, anunció el miércoles dos conciertos adicionales en Londres en septiembre de 2025.

“Como si la enorme demanda de entradas en su gira no fuera suficiente, la fuerza de Oasis queda ilustrada por el éxito de ‘Definitely Maybe’ esta semana”, dijo Martin Talbot, director ejecutivo de The Official Charts Company.

El grupo regresa quince años después de su separación tras una fuerte discusión entre los hermanos Gallagher antes de un concierto en París en 2009.

El sábado pasado, cuando se pusieron a la venta las entradas para la gira, los portales se colapsaron.

Los fanáticos querían comprar entradas se llevaron la desagradable sorpresa de ver que los precios aumentaban debido a la fuerte demanda.

Frente a la polémica, el gobierno británico afirmó que estudiará los métodos de venta de boletos para los conciertos y, sobre todo, el hecho de que la “tarifa dinámica” hiciera que los algunas entradas de la gira pasaran de costar 150 libras a 350 (de 197 dólares a 460).

El sistema de “tarifa dinámica” consiste en ajustar el precio de venta de un billete en tiempo real, teniendo en cuenta la demanda de los consumidores, por lo que si hay un fuerte petición para un determinado producto, su precio va aumentando.