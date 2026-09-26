El príncipe Enrique dice que sus hijos están "felices" en su nueva escuela

El príncipe Enrique declaró en una entrevista que sus hijos Archie y Lilibet están "felices" en su nueva escuela en Inglaterra, después de que él y su esposa Meghan cambiaran a sus hijos de centro educativo por motivos de seguridad.

En una entrevista con CTV News en Canadá el viernes, luego de hacer paracaidismo en la zona de Toronto para recaudar fondos para dos organizaciones benéficas de veteranos, Enrique dijo a la cadena que es "genial estar de vuelta en suelo británico".

"Los niños están contentos en el colegio y eso me da la oportunidad de poder concentrarme de verdad en los Juegos Invictus" para veteranos heridos, previstos en Birmingham en julio de 2027, añadió.

Enrique y su esposa estadounidense Meghan regresaron al Reino Unido el mes pasado, después de vivir seis años en Estados Unidos tras su decisión, que causó conmoción, de dejar de ser miembros activos de la monarquía, en medio de una amarga disputa con la familia real.

Pero poco después de su regreso, llevaron al príncipe Archie, de siete años, y a la princesa Lilibet, de cinco, a un nuevo colegio por preocupaciones de seguridad, según medios británicos.

La revista Hello! señaló que la distancia hasta la escuela y el intenso tráfico en el trayecto suscitaron inquietudes en materia de seguridad. Según los informes, la familia vive en Cotswolds, en el centro de Inglaterra.

Enrique, de 41 años, y Meghan, de 45, ostentan los títulos de duque y duquesa de Sussex.

El príncipe parecía haber recompuesto la relación con su padre, el rey Carlos III, que lucha contra el cáncer, durante visitas más recientes al Reino Unido. Pero, según informes de prensa, Enrique sigue distanciado de su hermano y heredero al trono, el príncipe Guillermo, y de su esposa Catalina.