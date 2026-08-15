El ruido de embarcaciones afecta zonas marinas de Panamá

Isla Contadora registró la mayor presencia de ruido generado por embarcaciones, al estar presente durante el 42.6 % de las horas monitoreadas, según un estudio sobre contaminación acústica marina. La actividad se concentró principalmente durante el día, cuando se detectó en el 74.5 % de las horas, y estuvo relacionada principalmente con turismo recreativo, buceo y pesca deportiva. Isla Iguana ocupó el segundo lugar.

Digna Barsallo, directora nacional de Costas y Mares, advirtió que las ballenas y los delfines dependen del sonido para comunicarse y orientarse, por lo que el ruido generado por actividades humanas puede alterar su comportamiento, salud y supervivencia.

Claudio González, especialista en recursos marinos del proyecto Pacífico Sostenible, indicó que los resultados del estudio servirán como insumo para elaborar directrices regionales de avistamiento responsable y sostenible de ballenas en el Océano Pacífico Oriental.

Entre las acciones que se plantean están mantener y ampliar el monitoreo acústico, incorporar el sonido en tiempo real al seguimiento de áreas marinas protegidas y ordenar el tráfico marítimo en zonas sensibles mediante límites de velocidad y buenas prácticas para el turismo de observación de cetáceos y la pesca.

También se contempla ampliar el uso de ciencia y tecnología, incluida la inteligencia artificial, para detectar y analizar sonidos de manera automática. Los resultados servirán además de base para impulsar políticas marinas sustentadas en evidencia científica, con participación de gobiernos, organizaciones, academia y comunidades.