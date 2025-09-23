El Sombrero Pintao brillará en su festival

Del 24 al 26 de octubre, el distrito de La Pintada, en la provincia de Coclé, se convertirá en el centro de la cultura y la tradición panameña con la celebración de la edición 13° del Festival Nacional del Sombrero Pintao, una de las citas más esperadas del folclore nacional.

Este evento, que año tras año reúne a miles de visitantes de todo el país y del extranjero, es un homenaje al trabajo artesanal y al legado cultural que representa el sombrero pintao, declarado en 2017 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Durante tres días, las calles pintadeñas se llenarán de música, color, danza y tradición.

El festival ofrecerá un extenso programa que incluirá concursos de danzas folclóricas, exhibiciones sobre el proceso de confección del sombrero, presentaciones musicales de reconocidos grupos típicos, venta de artesanías elaboradas por manos coclesanas y de distintas regiones del país, así como espacios gastronómicos donde se podrá degustar la cocina panameña.

Además, el esperado desfile de carretas, acompañado de tunas, tamboritos y parejas que lucen con elegancia la pollera y el sombrero pintao.