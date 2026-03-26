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El Tamborito rendirá tributo a Esther Nieto
Residentes y visitantes del país podrán disfrutar y conocer de cerca toda la cultura que hay en el Casco peatonal
@esthernieto_oficial | cantalante y compositora Esther Nieto.
Maribel Salomón
26 de marzo de 2026
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