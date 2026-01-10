El Teatro Nacional presenta su temporada 2026

El Patronato del Teatro Nacional de Panamá anunció su programación para la Temporada 2026, una agenda que reúne música, danza, teatro, folklore y festivales, con el objetivo de celebrar la diversidad escénica, fortalecer la identidad cultural y promover el encuentro entre el arte y la comunidad. La propuesta reafirma al Teatro Nacional como un espacio de memoria, creación y conexión viva con el público panameño.

La temporada iniciará con una marcada apuesta por el folklore, la historia y las tradiciones, destacando la Gala Folklórica de Panamá, que se presentará en cuatro funciones distintas los días 24 y 25 de enero, y 31 de enero y 1 de febrero, con agrupaciones representativas del folklore nacional. A esta programación se suman la celebración del Año Nuevo Chino los días 4 y 5 de febrero, y el evento artístico conmemorativo del centenario de la Revolución Dule, en el marco de la firma del Tratado de Paz de 1925, previsto para el 7 de marzo, con música, danza y tradiciones ancestrales.

La música será uno de los ejes centrales del año, con conciertos que abarcan desde lo clásico hasta lo popular y lo panameño. Entre las presentaciones destacan Lado B: Boleros del Alma (13 de febrero), Este Gran Concierto (4 y 5 de marzo), el Concierto para Piano y Orquesta K 271 de Mozart con David García y la Orquesta Juvenil Metropolitana (10 de marzo), y Fantasía Panameña del grupo Voice Art (18 y 19 de marzo). La agenda musical incluye además un recital de ópera con A Tutta Voce (14 de abril), una Experiencia de Música Sacra (20 y 21 de marzo), conciertos de la Orquesta Sinfónica de Panamá (28 de mayo y 16 de julio), la presentación del Quinteto Astor Piazzolla (9 de junio), la Orquesta Filarmónica de Panamá (17 de junio) y un concierto sinfónico de la banda nacional Xantos Jorge (17 de septiembre).

En el ámbito de la danza y el ballet, el Ballet Nacional de Panamá presentará importantes montajes como El Corsario (26 al 29 de marzo), Romeo y Julieta (28 de agosto al 6 de septiembre), La Bella Durmiente (22 al 25 de octubre) y el tradicional El Cascanueces (3 al 13 de diciembre). Asimismo, el Festival Prisma 2026, que se desarrollará del 22 al 26 de septiembre, reunirá propuestas destacadas de la danza contemporánea nacional e internacional.

La cartelera de teatro incluirá producciones de autores panameños y clásicos universales. Entre las obras anunciadas figuran Las Históricas Aventuras del Comején y el Bibliotecario de Tatiana Salamín (28 de febrero y 1 de marzo), Fuenteovejuna Cimarrón (21 al 24 de mayo), en adaptación de Isabel Burgos, Judas 20/20 de Manuel Paz (19 al 21 de junio) en el espacio alternativo El Nacional Underground, y Un Cuento de Navidad de Charles Dickens (17 al 20 de diciembre). A esto se suman proyectos especiales como el musical Sir Henry, el Pirata (1 al 12 de julio) y el espectáculo histórico-folklórico Dos Noches y Una Madrugada (1 al 11 de octubre).

El teatro musical tendrá un papel protagónico con producciones de gran formato como Annie, el Musical (5 al 17 de mayo), El Príncipe de Egipto (4 al 15 de agosto) y el estreno de un nuevo musical inspirado en la vida de la cantautora panameña Erika Ender, programado del 12 al 29 de noviembre.

La Temporada 2026 se completa con importantes festivales y encuentros artísticos, entre ellos el Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF) del 10 al 12 de abril, la inauguración del Festival de Artes Escénicas FAE26 el 16 de abril, y Musicalion Highlights, del 3 al 7 de junio, que reunirá una muestra representativa del talento presentado durante el Festival Musicalion.

Con esta programación, el Teatro Nacional de Panamá invita al público a reencontrarse con el arte en todas sus expresiones, apostando por la tradición, la innovación y el fortalecimiento del ecosistema cultural del país. El Patronato reiteró que el arte se crea, se vive y se comparte, y que la Temporada 2026 busca generar experiencias memorables para públicos de todas las edades.