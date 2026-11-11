Cultura

El viaje musical de Erika Ender que conquistará las tablas

El viaje musical de Erika Ender que conquistará las tablas
Cortesía | Carmen Muñoz es una de las actrices que le dará vida a Erika Ender en el musical.
El viaje musical de Erika Ender que conquistará las tablas
Cortesía | La cantautora panameña Erika Ender.
El viaje musical de Erika Ender que conquistará las tablas
ML | Julieta Tomacelli.
El viaje musical de Erika Ender que conquistará las tablas
ML | Andrés “Tito” Gómez
Zulema Emanuel
11 de noviembre de 2026

Bajo la luz del Teatro Nacional y con el pulso latente de las canciones que le han dado la vuelta al mundo, la vida y el legado de Erika Ender cobran vida en Erika Ender: El Musical, una deslumbrante producción que se presentará del 16 al 29 de noviembre.

Escrita y dirigida por Benjamín Cohen, quien también lidera la dirección musical, la obra cuenta con el sello personal de la propia cantautora como productora ejecutiva y artística, prometiendo un recorrido íntimo y vibrante por los sueños, retos y triunfos que consagraron a la artista panameña en la cima de la industria latina.

Más de 70 artistas transformarán el escenario en un despliegue de pasión y talento, con un elenco estelar encabezado por figuras como Carmen Muñoz, Marisabel Serna, Any Tovar y Judy Meana, junto a las actuaciones especiales de los intérpretes internacionales Andrés “Tito” Gómez y Jorge Losa. La puesta en escena sumará además la frescura y energía de jóvenes talentos de la Generación TalenPro y del Folklore Dance Studio.

La banda sonora de este viaje emocional revivirá himnos como “Ábreme la Puerta” y “Panamá Mía”, a la par de los gigantescos éxitos mundiales de su autoría interpretados por otras estrellas, como “Despacito”, “Cinco Minutos” y “Candela”. Los boletos para presenciar este tributo al talento y la resiliencia panameña ya se encuentran disponibles en Panatickets.

Una mujer que rompió
barreras en la industria

ml | “Erika Ender: El Musical” es un musical de Benjamín Cohen basado en la vida y música de Erika Ender. La obra propone un viaje emocional desde los primeros sueños de una joven artista hasta la consolidación de una mujer que rompió barreras dentro de una industria altamente competitiva.

A través de cinco facetas esenciales, el espectáculo descubre a la artista panameña que alzó puentes, trazó caminos y conquistó el mundo con su talento, sensibilidad y fuerza inquebrantable.

Desde sus triunfos internacionales hasta sus batallas silenciosas; desde sus pasiones más profundas hasta su deseo incansable de dejar huella, “Erika Ender: El Musical” retrata a una mujer que desafió los límites y transformó la historia de la música latina.

Tags:
teatro
|
musical
|
Erika Ender
|
Teatro Nacional
|
Benjamin Cohen
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR