El viaje musical de Erika Ender que conquistará las tablas

Bajo la luz del Teatro Nacional y con el pulso latente de las canciones que le han dado la vuelta al mundo, la vida y el legado de Erika Ender cobran vida en Erika Ender: El Musical, una deslumbrante producción que se presentará del 16 al 29 de noviembre.

Escrita y dirigida por Benjamín Cohen, quien también lidera la dirección musical, la obra cuenta con el sello personal de la propia cantautora como productora ejecutiva y artística, prometiendo un recorrido íntimo y vibrante por los sueños, retos y triunfos que consagraron a la artista panameña en la cima de la industria latina.

Más de 70 artistas transformarán el escenario en un despliegue de pasión y talento, con un elenco estelar encabezado por figuras como Carmen Muñoz, Marisabel Serna, Any Tovar y Judy Meana, junto a las actuaciones especiales de los intérpretes internacionales Andrés “Tito” Gómez y Jorge Losa. La puesta en escena sumará además la frescura y energía de jóvenes talentos de la Generación TalenPro y del Folklore Dance Studio.

La banda sonora de este viaje emocional revivirá himnos como “Ábreme la Puerta” y “Panamá Mía”, a la par de los gigantescos éxitos mundiales de su autoría interpretados por otras estrellas, como “Despacito”, “Cinco Minutos” y “Candela”. Los boletos para presenciar este tributo al talento y la resiliencia panameña ya se encuentran disponibles en Panatickets.