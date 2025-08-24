Elkno estrena “Quererte en Serio”, un manifiesto de amor real con sabor afrobeat

El cantautor colombiano Elkno, presenta su nuevo tema “Quererte en Serio”, un afrobeats para aquellos que deciden arriesgarse, querer de verdad y darla toda por un amor real.

Este estreno en su nueva etapa con Sony Music, llega después de su éxitos “Comerte a besos remix” junto a Ryan Castro y Blessd y de “Miedo al Amor” junto a Miguel Bueno.

El tema se convierte en una emotiva declaración sobre la búsqueda de un amor real. Con una letra que desarma por su franqueza y plantea una pregunta directa: ¿Te vas a ir o te vas a quedar?, un interrogante que aparece cuando llega el amor verdadero.

El video narra una historia de amor que rompe esquemas y va más allá de las diferencias. En este relato, el lenguaje de señas toma protagonismo y demuestra que muchas veces las palabras sobran y el amor puede superar cualquier obstáculo.

“Más que las palabras me gustan los hechos, de hecho, los hechos ya muestran lo que es real. Si vas a venir Por Favor no traigas maletas. Si vas a venir deja tu pasado en la Puerta”., dice el verso.

Elkno nativo de Medellín con más de seis años de trayectoria, ha logrado posicionarse en la escena urbana con temas como “Más Raro Ma”, “DABA” y “Track 44”. En 2024, su carrera dio un salto con “Comerte a Besos”, canción que se viralizó en TikTok e Instagram y superó los 10 millones de reproducciones orgánicas en plataformas digitales.

El remix junto a Ryan Castro y Blessd fue #1 en tendencias de YouTube Colombia y entró al Top 50 en varios países de Latinoamérica, consolidándose como una promesa del género urbano.

Su versatilidad también lo ha posicionado como uno de los compositores más destacados de la música popular, siendo autor de éxitos como “Mamá Perdón” y “Juré” de Jhon Alex Castaño, y “Dios Me Dijo” de Julián Daza.

Con más de un millón de oyentes mensuales en Spotify y más de 11 millones de visitas en su canal oficial de YouTube, Elkno fusiona su sensibilidad lírica con un sonido propio que fusiona ritmos como el afrobeats y el reggaetón, recientemente colaboró con el también artista colombiano Miguel Bueno en el tema “Miedo al Amor” (SML).