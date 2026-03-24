Emi Torres debuta como vocalista junto a El Igor en el vibrante estreno de “Hoy Se Sale”

El músico y productor Emi Torres debuta como vocalista junto al artista de hip-hop El Igor para presentar “Hoy Se Sale”, un nuevo sencillo que refleja la diversidad cultural que define hoy a la música latina en Estados Unidos.

Con raíces argentinas y criado en Miami, Torres ha construido una carrera de más de 15 años como multi-instrumentista, compositor y productor, moviéndose con naturalidad entre los mercados anglo y latino.

Torres es además fundador de Xperimento, banda reconocida por su innovadora fusión de reggae, rock, funk y ritmos latinos. Su propuesta musical ha sido parte de una generación de artistas que han contribuido a expandir el sonido latino contemporáneo más allá de fronteras, conectando con audiencias diversas en todo el país.

“Hoy Se Sale” refleja precisamente esa evolución, con una mezcla de ritmos latinos, groove urbano y energía contemporánea que conecta con la nueva generación de oyentes latinos en Estados Unidos. El tema cuenta con la colaboración de El Igor, rapero cubano radicado en Florida, cuyo estilo combina hip-hop en español con influencias caribeñas y una narrativa auténtica.

Por su parte, el video de “Hoy Se Sale”, dirigido por Alejandro Albuernes, destaca por su innovador enfoque visual al incorporar herramientas de inteligencia artificial y técnicas modernas de producción, creando una estética dinámica alineada con las tendencias actuales del contenido digital y del video musical.

Reconocido por su estilo cinematográfico y una fuerte identidad visual, Albuernes ha dirigido piezas audiovisuales para artistas destacados de la música latina como Leoni Torres, Alain Pérez, Gilberto Santa Rosa, Luis Enrique y Nesty, además de colaborar con el creador digital QPark.