Ministra Carles comparecerá ante el pleno legislativo el 1 de abril

Desde el pasado 11 de marzo se coordinó con la Secretaría General de la Asamblea Nacional la fecha de comparecencia de la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, quien acudirá el próximo 1 de abril al pleno de la cámara legislativa, informaron del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Carles asistirá para responder un cuestionario de 41 preguntas formuladas por los diputados.

Indicaron que, “si bien un porcentaje significativo de las inquietudes planteadas aborda competencias que, conforme a la ley, corresponden exclusivamente a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, (Senniaf), la titular Carles ha reiterado su disposición de comparecer con absoluto respeto a la facultad constitucional de control político que ejerce el Órgano Legislativo”.

Durante su intervención, la ministra Carles detallará las acciones emprendidas por el Mides desde el inicio de su gestión en julio de 2024 así como el estricto apego de su administración a las responsabilidades legales que rigen la institución, y pondrá en contexto las medidas adoptadas para la protección de las poblaciones más vulnerables, eje central de la misión del ministerio.