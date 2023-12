Ayer, 13 de diciembre, se cumplieron 100 años del nacimiento de la inigualable Eneida Cedeño “La diosa de la saloma” que colaboró a cimentar lo que hoy es la música típica y fortaleció el rol de la mujer en las artes panameñas.

Conocida también como “La morenita de Purio”, descolló en la época de los 40’s, cuando la ejecución del violín estaba en su apogeo entre los músicos.

“Cedeño hizo el paso del canto de acompañamiento de violín, al canto con acordeones, este último instrumento estaba apenas llegando en paralelo a la zona de Azuero. Su voz la llevó a ser después la cantante estrella de Dorindo Cárdenas”, dijo el sociólogo Milcíades Pinzón Rodríguez, quien hizo una investigación sobre la artista para su sitio www.sociologiadeazuero.net.

El legado musical de Cedeño es tan impactante que aún las cantantes de conjuntos lo hacen al estilo de la pedasieña, a juicio de Pinzón Rodríguez.

Agregó que: “Su contribución, sobre todo la introducción de la saloma a las piezas fue enorme. Eneida fue una soprano tipo lírica que ha servido de modelo para casi todas las cantantes después de ella y eso es algo curioso, porque muchas no son soprano y por lo tanto no les sale; en un principio no se cantaba así, sino que era el estilo de la centenaria estrella”.

Asimismo, la cantante representó una ruptura de carácter feminista, pues décadas atrás no se estilaba que las mujeres pertenecieran a conjuntos musicales.

“Ella lo hizo y recibió algunas críticas por eso, decían que no se veía bien que una dama estuviera cantando de pueblo en pueblo. Ella creyó en sus capacidades de trabajar; es interesante cómo una campesina de Purio se convirtió en una voz nacional, imponiendo su estilo hasta hoy”, resaltó el experto.

La primera grabación comercial de Eneida Cedeño incluyó las cumbias “Santiago de los Anastacios” y el “Pueblo Nuevo”, del compositor Artemio Córdoba. Estas canciones fueron grabadas junto al conjunto Orgullo Santeño.

“Pueblo nuevo”, “No puedo dejarte sola”, “Ileana”, “Paso de Carnaval”, El barranco del Río Muñoz, “Grito en la montaña y “Me voy de mi tierra” fueron algunos exitosos temas en los que participó.

Cedeño recorrió en vida diversos escenarios en América, Europa y Asia.

Murió en 2006, a la edad de 83 años.