$!Entre show y drama

Con una oferta tan variada, los amantes del teatro podrán disfrutar de sus actores favoritos, así como de producciones que siguen ganando popularidad gracias a la creatividad y esfuerzo de los productores nacionales e internacionales.

“Las Aventuras de Caperucita Roja” y “Tarzán”, son algunas de las obras pensadas para niños, que también pueden disfrutar los adultos. Además, están disponibles “Enmadrados”, “Mi Marido Tiene Otro” que fue presentada en Miami y Costa Rica. También hay una propuesta más íntima e inmersiva como “Mi hermanita es una tóxica”.

En el Artemisa Teatro se presenta “El Avaro de Molière” , una producción nacional con actuaciones del grupo “En Todas Partes”.