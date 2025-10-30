Cultura

Entregan fondos para el manejo de cocodrilos en la Bahía de Panamá

30 de octubre de 2025

Esta semana se realizó un primer desembolso de fondos para la ejecución de un plan para el manejo y rescate de cocodrilos en la Bahía de Panamá, informó el Ministerio de Ambiente. El “Plan de gestión y administración del Conflicto Humano-Cocodrilo” es el resultado de un convenio con el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología AIP de la Universidad Tecnológica de Panamá, y tiene un plazo de ejecución de 24 meses.

El primer aporte fue de B/.40,500.00, para iniciar con la recolección de información sobre las poblaciones de estos reptiles, para luego trabajar en una estrategia para minimizar los riesgos y daños derivados de la interacción entre humanos y cocodrilos, abordando aspectos de prevención, intervención y educación.

Además de los fondos, MiAmbiente aportará personal experto en el manejo de vida silvestre y apoyo logístico.En Panamá coexisten dos especies que son Caiman crocodilus fuscus y Crocodylus acutus. El proyecto se centrará en el cocodrilo americano (Crocodylus acutus) “debido a que representa el mayor riesgo” de los conflictos con humanos documentados en las áreas de estudio.

