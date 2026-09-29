Erika Ender lanza su primer libro

La cantautora y productora panameña Erika Ender suma nuevos capítulos a su trayectoria con el lanzamiento de su primer libro “AprENDER el Éxito” y la presentación de una canción inédita junto a Guaynaa.

Como parte de la preventa de su obra literaria, Ender inició un recorrido por medios internacionales. Conversó con Revista Aló, el podcast de Lourdes del Río, el programa Hoy Día de Telemundo y De Primera Mano en México, donde compartió experiencias y aprendizajes que dieron forma a las páginas de su libro.

La publicación busca ofrecer herramientas de crecimiento personal y profesional, ampliando su legado más allá de la música.

Además, estrenó “Se Parece al Pai”, sencillo de Guaynaa coescrito por Ender junto a Jean C. Santiago Pérez y Gustavo Alberto. La canción refuerza la versatilidad de la autora, reconocida por éxitos globales como “Despacito”.

Ender también se unió a la campaña “Más Mujeres, Más Perspectiva, Más Música”, de la Academia Latina de la Grabación, que promueve la participación femenina en la industria. Su rol como embajadora reafirma su compromiso con la equidad y la representación en el ámbito artístico.

Durante el Mes de la Herencia Hispana, Telemundo destacó su iniciativa filantrópica TalenPro en el programa Mujeres Imparables. El proyecto, que fomenta talento y valores entre jóvenes, ha beneficiado a más de 54 mil personas y obtuvo un récord Guinness en 2023.

En la escena musical, Ender continúa con sus EriKa AcústiKa Live Sessions, un formato íntimo en YouTube y redes sociales donde interpreta composiciones propias y para otros artistas. Este mes compartió una versión acústica de Despacito, recordando la historia detrás del tema que marcó un hito mundial.

Con más de 40 éxitos número uno, 200 álbumes con sus composiciones y más de 400 premios internacionales, Erika Ender se consolida como una de las creadoras latinas más influyentes. Su próximo libro y sus proyectos musicales refuerzan un legado que trasciende fronteras y generaciones.