Establecen subcomisión para analizar norma que promoverá la presencia de artistas panameños en eventos internacionales

Impulsar la participación de los artistas panameños en eventos internacionales fue objeto de análisis en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional. Se trata del Proyecto de Ley 616, el cual regula los pabellones nacionales y oficiales de la República de Panamá.Para profundizar en la iniciativa, la comisión nombró una subcomisión conformada por los diputados Paulette Thomas, Yuzaida Marín y Betserai Richards, quienes tendrán a su cargo evaluar los aspectos necesarios para robustecer la norma.Por su parte, la diputada Grace Hernández, proponente del proyecto, explicó que el objetivo es lograr que los creadores de diversas disciplinas y expresiones artísticas a nivel nacional puedan participar y representar a Panamá en certámenes e intercambios internacionales.