Cultura

Este domingo se celebrará el Día Nacional del Águila Harpía en el Jardín Botánico Summit

Este domingo se celebrará el Día Nacional del Águila Harpía en el Jardín Botánico Summit
Cortesía | Alcaldía de Panamá.
Redacción Web
06 de abril de 2026

El Jardín Botánico Summit será el epicentro de la celebración del Día Nacional del Águila Harpía y de los 17 años del FestiHarpía 2026, este domingo 12 de abril de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Este evento está dedicado a honrar a nuestra ave nacional y a promover la conservación de la biodiversidad.

Los visitantes podrán disfrutar de juegos y dinámicas como pintacaras, inflables, exhibidores educativos de organizaciones e instituciones aliadas, presentaciones en tarima, charlas sobre conservación y la observación de esta majestuosa ave, informó la Alcaldía de Panamá.

La actividad central será el concurso de disfraces, dividido en las categorías Pichón (2 a 6 años) y Águila (7 a 15 años), en las cuales se evaluará la creatividad y el uso de materiales reciclables. Los interesados tienen hasta el 11 de abril para inscribirse a través del correo [email protected] o llamando al 506-8940.

Los costos de entrada: Panameños y residentes: B/.2.00; extranjeros: B/.5.00; jubilados y estudiantes: B/.1.00 y menores de 5 años gratis

Los boletos pueden adquirirse de forma anticipada y sin filas en el sitio web pasarela.mupa.gob.pa. Se aceptan pagos con tarjetas Visa, Clave, MasterCard o Yappy; no se admitirá pago en efectivo.

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