Evaluna regresa a su era solista con “Rollitos de Papel”, una oda a los amores que dan paz

La artista venezolana Evaluna, marca su regreso a la música como solista con “Rollitos de Papel “, una canción de su autoría que se presenta como una íntima oda al amor calmo, protector y consciente.

Construida sobre guitarras cálidas y una percusión suave, “Rollitos de Papel”, permite que la voz de Evaluna fluya con delicadeza y precisión, al servicio de una historia que celebra la quietud como un acto de valentía emocional. En la narrativa del tema, una mujer descubre que, al detenerse, deja de perseguir y es entonces cuando el amor que ha buscado toda su vida la alcanza.

“Si me quedo quieta / Ya no pierdo el aire persiguiéndote / Tú me alcanzas cuando paro de correr/ Con burbujas y rollitos de papel/ Tú me cuidas cuando me voy a caer”

La canción fue grabada en El Taller Creativo, en Miami, y representa la quinta entrega de Evaluna como solista. Su trayectoria musical independiente comenzó en 2013 con “Sí Existe”. “Uno Más Uno” y “Refugio” eran sus sencillos más recientes hasta hoy, que en 2021 y 2022, respectivamente, marcaron distintas etapas de su evolución artística.

Paralelamente a su obra individual, Evaluna ha formado parte de algunos de los proyectos musicales más exitosos del pop latino contemporáneo, como “Por Primera Vez” e “Índigo”, sus duetos con Camilo, que se convirtieron en fenómenos globales de streaming.

Su dúo “Plis” ganó el Premio Lo Nuestro 2025 a la Mejor Colaboración Tropical. Asimismo, fue parte integral detrás y en el escenario de las giras el Mis Manos Tour (2021-2022), el De Adentro Pa’ Fuera Tour (2022-2023), y Nuestro Lugar Feliz Tour (2025).

En 2023, Evaluna recibió el Tradition & Future Award en el evento Billboard Mujeres Latinas en la Música, un reconocimiento que destacó su impacto cultural, su proyección artística y su capacidad para tender puentes entre generaciones en el pop latino.

Su trayectoria también ha estado marcada por la conexión entre la música y el audiovisual. Producciones de alto impacto, como “Club 57”, reforzaron su perfil como figura integral del entretenimiento latino, acercando su música a nuevas audiencias en toda la región. Asimismo, ha sido directora de videos musicales exitosos de canciones como “El Mismo Aire”, “Machu Picchu” y “Favorito”.

Con “Rollitos de Papel “, Evaluna retoma el centro de la escena como solista y vuelve a poner el foco en la composición íntima y en la canción como espacio de refugio emocional. El lanzamiento abre un nuevo capítulo en una carrera que ha sabido combinar éxitos globales, reconocimientos de la industria y una búsqueda constante de autenticidad artística.