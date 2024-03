Durante la conmemoración de la Semana Santa, la comunidad cristiana ha organizado diversos eventos para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Iglesia Bautista Ciudad de Gracia

Cultos a las 10:30 a.m.

Iglesia Bautista de Panamá

Cultos a las 10:00 a.m.

Primera Iglesia Bautista de Panamá

Viernes Santo. Culto de las siete palabras 3:00 p.m. / Domingo 31 de marzo. Culto y desayuno de Resurrección 6:00 a.m.

Parroquia de Juan Díaz

Jueves Santo. Misa, Procesión del Silencio, a partir de las 7:30 p.m. / Viernes Santo. Rezo de laudes, 8:30 a.m. Obra La Pasión, 3:00 p.m. Liturgia y procesión 6:00 p.m. / Sábado Santo. Procesión de la Soledad. Rezo, desde las 6:00 a.m. Vigilia pascual 7:00 p.m.

Iglesia luterana de Los Andes

Domingo 24. Culto de Ramos. 10:00 a.m. / Miércoles 27. Devocional y estudio bíblico. 7:00 p.m. / Jueves 28. Cena pascual. 7:00 p.m. / Viernes Santo. matiné y culto. 10:00 a.m. / Domingo de Pascua. Culto de resurrección, 10:00 a.m.

Comunidad Apostólica Jesús Rey de Paz

Sábado 24 de marzo. Campaña Rogelio Sinán./ Domingo 25. Campaña Tierra Prometida./ 29 de marzo. Convivio familiar en Salamanquita. Sábado 30. Campaña en el Valle de Urracá.