$!inDrive afirma que la nueva regulación de movilidad en Panamá afectaría al 95% de sus conductores

La plataforma tecnológica inDrive expresó su postura oficial ante los recientes cambios en el marco regulatorio de movilidad en Panamá. Si bien la empresa reconoció los esfuerzos de las autoridades por modernizar el sector, manifestó su preocupación por el impacto que las nuevas medidas podrían tener en la economía de miles de familias y en la disponibilidad del servicio para los ciudadanos.

En un comunicado manifestaron su preocupación ante la imposición de requisitos similares a los del transporte tradicional, como el uso de placas distintivas, certificados de operación y el aval de organizaciones prestatarias. Según la compañía, estas condiciones dificultan la participación de quienes usan la aplicación de forma intermitente, señalando que las medidas podrían terminar “perjudicando a más del 95% de los conductores” que hoy operan en el país.

La empresa subrayó que la mayoría de sus colaboradores no se dedican exclusivamente a esta actividad, sino que la utilizan como un apoyo financiero.

En su comunicado, inDrive también destacó que estas barreras administrativas “limitan la participación flexible de conductores”, especialmente de aquellos que encuentran en las plataformas digitales una fuente complementaria de ingresos para sostener su economía personal.

Otro punto señalado fue la implementación de cupos limitados por zona geográfica, una medida que, según la plataforma, ignora la naturaleza dinámica del mercado. inDrive advirtió que estos esquemas rígidos rompen el balance entre oferta y demanda, alertando que “podrían generarse ajustes que se reflejan en mayores costos para los más de medio millón de usuarios” que utilizan el servicio diariamente en Panamá.

La tecnológica defendió su modelo de negocio basado en la negociación libre de precios entre las partes, argumentando que la nueva normativa añade una rigidez innecesaria al ecosistema urbano. “Los avances regulatorios podrían aumentar la rigidez del sistema e imponer una complejidad adicional a la dinámica urbana”, sentenció la empresa, refiriéndose a la pérdida de autonomía tecnológica que proponen los cambios.

Finalmente, inDrive reiteró su compromiso con la seguridad y la calidad, pero hizo un llamado al diálogo para evitar que la regulación se traduzca en una pérdida de oportunidades.