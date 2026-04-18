“Sorda”, la película española que muestra una maternidad en lenguaje de señas

Dar a luz sin oír los consejos de la partera o temer que el bebé no pueda oír. La directora española Eva Libertad muestra en “Sorda” los miedos y las dificultades de una mujer no oyente a punto de ser madre.

El filme, cuenta la historia de Ángela y Héctor, una joven pareja, ella sorda y él oyente, que va a tener una hija, y cómo su relación se transforma con la crianza de la niña y las dificultades añadidas debido a la sordera de la mujer.

Para su primer largometraje, que acaba de ganar el premio del público Lux en el Parlamento Europeo y cosechó varios Goya del cine español, Libertad partió de un tema muy personal: su hermana, Miriam Garlo, perdió gran parte de la audición durante su infancia debido a una alergia.

Cuando Garlo se planteó ser madre, le contó a su hermana todas las inseguridades en las que pensaba sobre cómo iba a ser su maternidad sorda en un mundo oyente.

“Me di cuenta de que nunca había pensado en eso”, dice la cineasta en una entrevista con AFP en París durante la promoción del filme. “Aún teniendo una hermana sorda, nunca había pensado en cómo podía ser para una madre sorda ser madre”.

- “En la piel de una persona sorda” -

Libertad le pidió a su hermana que pusiera sus temores por escrito y en un par de días le mandó una lista “muy pormenorizada” con todas las posibles situaciones: si la criatura es oyente, si el bebé nace sordo, los miedos en el parto...

De ahí surgió el cortometraje “Sorda”, en 2021, codirigido con Nuria Muñoz y protagonizado por la propia Garlo. La cinta recorrió numerosos festivales y llegó a los Goya como la primera obra nominada en lenguaje de señas e interpretada por una actriz no oyente.

En todos estos festivales, el público les decía: “Es la primera vez que me he puesto en la piel de una persona sorda y quiero saber más”, recuerda Libertad.

Para el salto al largometraje, la cineasta inició una fase de investigación, haciendo entrevistas a madres sordas, para que le contasen su vivencia durante el embarazo, el parto y la crianza.

En el filme, la secuencia en la que Ángela da a luz impresiona por la tensión y las dificultades de comunicación entre ella y el personal médico, en un momento, el parto, ya de por sí duro para cualquier mujer.

En otra secuencia, meses más tarde, se ve a la madre contarle una historia a su hija en lenguaje de señas ante la indiferencia de la niña.

- “Contradicciones” -

Para crear a Ángela, la directora nunca pensó en mostrar a una persona “sorda ejemplar”, afirma.

No quería hacer “un personaje femenino intachable” como se suelen representar a los grupos o colectivos que están infrarrepresentados en la gran pantalla normalmente de “una manera positiva”, explica. Quería que Ángela pudiera “equivocarse, tener contradicciones, convertirse en la peor versión de sí misma cuando estalla en crisis”, añade.

Y para interpretarlo, su hermana tuvo que hacer un trabajo de construcción de la voz muy difícil.

“Me decía que pedirle a ella que trabajase la voz era como pedirle a una persona ciega que pintase un cuadro de colores”, recuerda la directora sobre la dificultad de su hermana para preparar al personaje.

Más allá de Ángela, la cineasta también quiso plasmar “el vínculo entre el mundo oyente y el mundo sordo”, especialmente a través de la relación con Héctor (Álvaro Cervantes), un hombre afable y cariñoso que hace lo máximo para ayudar a su mujer pero que al final se ve superado por la situación.

“Todas y todos vivimos en este mundo, un mundo oyente, capacitista”, dice Libertad. “Siempre hay una persona de ese vínculo, en este caso de esta pareja, que tiene que hacer el sobresfuerzo y tiene que adaptarse al mundo oyente”, en alusión a los obstáculos a los que se enfrentan las personas con algún tipo de discapacidad.

“Sorda” fue presentada en la Berlinale el año pasado, donde recibió varias recompensas. En los Goya españoles, se llevó el premio a la mejor dirección novel, actriz revelación y actor de reparto.