Fallece actriz y productora panameña

El Ministerio de Cultura informó el fallecimiento de Reina Medgalia. “Lamentamos profundamente la partida de Reina Medaglia, reconocida artista, actriz y productora, quien fue un ejemplo de generosidad, talento y fuerza”, indicaron.

Reina Medgalia le dejó instrucciones a su hija para que mediante un mensaje a sus seguidores en Instagram estuvieran anuentes de su partida. “Me quiero despedir de todos misseguidores,porque mi tiempo se está agotando. Primero quiero darles las gracias por haberme dado el sitio que me han dado, me han hecho su amiga, y a través de este canal he podido vivir y contar mi historia de una vida con cáncer. Pero no me quiero despedir sin además darle mi gratitud, darle un obsequio a dos mujeres de bajos recursos que hayan padecido de cáncer de mama y quieran unas areolas nuevas y espectaculares y no cuenten con los recursos para pagarlos”, dejó escrito en su Instagram horas antes de su partida.