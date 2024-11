Fallece el actor de “Candyman”

El actor Tony Todd, mejor conocido por protagonizar la franquicia de películas de terror “Candyman” y la franquicia cinematográfica “Destino final”, falleció a la edad de 69 años, informaron fuentes este sábado 9 de noviembre.

“Lamentablemente, puedo confirmar que mi amigo y cliente de más de 30 años, Tony Todd, falleció el miércoles 6 de noviembre de 2024, pacíficamente en su casa en Marina Del Rey”, compartió el representante de Tony con Fox News.

“Tengo suerte de haber podido trabajar con este hombre increíble y lo extrañaré todos los días”, agregó el representante.

Además de sus papeles cinematográficos, Tony también apareció en programas de televisión como “Star Trek: The Next Generation”, “The Young and the Restless” y “24”. Le sobreviven sus hijos, Alex y Ariana.