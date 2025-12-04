Falso Norte lanza “Otra vez”

Z.EMANUEL | La agrupación Falso Norte promociona su nuevo sencillo, “Otra vez”.

Liderada por Jaime Santos, la banda ha dado un giro estratégico al incursionar en el pop rock, adoptando patrones más comerciales y melodías que se distancian de su sonido “under”.

Santos explicó que su nueva melodía es un relato sensible y directo sobre las dinámicas de pareja y los “bajones y subidas” emocionales, encapsulando el sentimiento de estancamiento con su poderosa línea inicial: “Otra vez vuelves a estar sentada en el mismo lugar”.

Cuenta que él y sus compañeros, el baterista Mario Botello, quien coescribió parte del sencillo, y el bajista Luis Fábrega, se conocen desde hace dos décadas, con Falso Norte solo llevan meses enfocado en su sonido comercial. Mañana, 5 de diciembre, tocan en el bar La Huaca, en La Chorrera, abriendo el show de Os Almirantes.