Famosos piden apoyar a Beta Mejía y Alejandra Jaramillo en reality de parejas de Vix

Varios famosos elogiaron este viernes el paso de la pareja conformada por Beta Mejía y Alejandra Jaramillo por el reality '¿Apostarías por mí', de Univisión, entre ellos los actores Marko, César y Nángel Menez.Todos compartieron mensajes de apoyo a Beta y Alejandra y pidieron al público que vote por ellos para que permanezcan en el show de Univisión, a través de ViX.Beta Mejía es deportista, comediante y creador de contenido, uno de los nombres de moda en la televisión hispana de Estados Unidos y probablemente el influencer colombiano más solicitado.Sus victorias en eventos deportivos y disciplinas, unido a unas condiciones físicas envidiables, han funcionado como un reclamo importante para productores y fans. Campeón latinoamericano de crossfit, estrella del show 'Desafío Superhumanos' en Colombia y participante de 'Exatlón Estados Unidos', son algunos de sus éxitos.Alejandra Jaramillo es una popular presentadora de televisión ecuatoriana. Conductora de '¡Siéntese quien pueda!', en Univisión, vive en Miami y se describe como una mujer amorosa, soñadora, que intenta ver a los demás con amor y paciencia.Univisión publicó consejos para emitir el voto y apoyar la pareja favorita de los televidentes hasta el domingo a las ocho de la noche. Las votaciones se realizan ya a través de la app gratuita de ViX, en la sección de '¿Apostarías por mí?', o utilizando un código QR.