Festival Carnavalístico recibe a miles de personas en la Cinta Costera

La Cinta Costera se transformó en una verdadera fiesta con la celebración del Festival Carnavalístico Volumen Caribe, que reunió a miles de personas en el corazón de la capital.

Entre culecos, música en vivo y un ambiente familiar, panameños y visitantes disfrutaron de una variada programación en las tarimas I Star PTY, Latin Stage y Kids Stage, donde artistas nacionales e internacionales animaron la jornada.

Con entrada gratuita, el evento se consolida como uno de los principales puntos de encuentro del Carnaval en la ciudad, ofreciendo diversión para todas las edades.