Festival Carnavalístico recibe a miles de personas en la Cinta Costera

Redacción Web
15 de febrero de 2026

La Cinta Costera se transformó en una verdadera fiesta con la celebración del Festival Carnavalístico Volumen Caribe, que reunió a miles de personas en el corazón de la capital.

Entre culecos, música en vivo y un ambiente familiar, panameños y visitantes disfrutaron de una variada programación en las tarimas I Star PTY, Latin Stage y Kids Stage, donde artistas nacionales e internacionales animaron la jornada.

Con entrada gratuita, el evento se consolida como uno de los principales puntos de encuentro del Carnaval en la ciudad, ofreciendo diversión para todas las edades.

