Fidel de la Cruz apuesta por la evolución del típico

El tipiquero panameño Fidel de la Cruz contó a Metro Libre que su historia en la música comenzó desde la niñez en la comunidad de Cuay, en Santa Fe de Veraguas y tras la muerte de sus padres emigró a Santiago de Veraguas.

El artista recordó que el camino no fue fácil. Cargar equipos por caminos difíciles, viajar largas distancias y enfrentar bailes donde en ocasiones ni siquiera recibía pago, formaron parte de sus inicios. Sin embargo, la perseverancia le permitió consolidar su proyecto musical.

El tipiquero apuesta por su reciente tema, “La Curita de Mis Males”, una composición de Víctor Solís que es parte de su agrupación Sentimientos del Alma.

De La Cruz, quien formalizó su conjunto en 2012, aseguró que la canción está en una serie de producciones que trabaja junto a compositores como Yunier Muñoz, Miguel González, Eliecer Guerra y Eliecer De Gracia.

“Queremos que cada canción conecte con los sentimientos y las vivencias de la gente, transmitiendo mensajes positivos”, expresó el músico, quien considero que mantenerse vigente implica adaptarse a nuevas tendencias.