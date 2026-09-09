$!Flor Caminero vuelve a las tablas con ‘Boeing Boeing’ para crecer como actriz

La actriz y modelo venezolana Flor Caminero encontró en Panamá el escenario para hacer realidad un sueño que había tenido desde siempre que era dedicarse a la actuación. Aunque al llegar al país en 2017 se enfocó en trabajar en otras áreas, la pandemia la llevó a replantearse sus prioridades.

Para la actriz, vivir de esta profesión aún representa un desafío, ya que gran parte del gremio debe combinar la actuación con otras labores. “Nos encantaría poder vivir completamente de esto porque además nos daría tiempo y espacio para explorar muchas más formas de actuar”, afirmó.

Sobre las nuevas generaciones, Flor destacó que cada vez hay más jóvenes interesados no solo en actuar, sino también en dirigir, escribir y producir. “Me parece una excelente preparación para que el talento panameño o crecido en Panamá llegue a ser competitivo y reconocido en otras fronteras”, expresó.

Actualmente, Caminero regresa al Teatro La Plaza con “Boeing Boeing”, comedia dirigida por Aarón Zebede y considerada una de las producciones más exitosas en la historia del teatro.

Para ella, volver a este escenario tiene un significado especial: “La Plaza es mi casa y estoy muy agradecida con Aarón y Lenin por todas las veces que me han permitido volver a ella. También es realmente gratificante e inspirador para mí y me recuerda por qué amo lo que hago”, manifestó.

La actriz también comparte escena con Pablo Brunstein, Hugo Víctor Rodríguez, Angélica Marín, Ana Alejandra Carrizo e Ingrid Villareal.