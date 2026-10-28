Fondo Cine 2025 premia a los cineastas panameños

ml | El Ministerio de Cultura anunció los ganadores del Concurso Nacional Fondo Cine 2025 y del Concurso Nacional de Cortometrajes 2025, tras evaluar 74 proyectos elegibles en Fondo Cine y 12 en cortometrajes, los cuales fueron seleccionados por jurados internacionales.

En la categoría de producción de largometrajes de ficción, con 500,000 dólares cada uno, los galardonados fueron “Cuerpo Cerrado”, de María Isabel Burnes; “Días patrios”, de Arturo Montenegro, y “De la Frontera hacia el Interior”, de María García Spooner.

Por su parte, en desarrollo de series de Fondo Cine, resultaron ganadores “Club de Debutantes”, de María Isabel Burnes; “Nogonengo”, de Carlos Mazuera, y “El Istmo que Mueve el Mundo”, de Martín Proaño. Cada uno se adjudicó $20,000. En desarrollo de proyecto, con $15,000 cada uno, fueron premiados “Manos”, de Marcela Heilbron; “Yoqueta”, de María Isabel Burnes, y “Así suenan las cascadas”, de Mónica Joana Mora. En documental de autor, con 100,000 dólares cada uno, ganaron “Congo”, de Miriam Pons; “Ana Pascal”, de Eldrid Sandoval, y “Astronauta, una película no binaria”, de Emmanuel Martínez Corró. En coproducción minoritaria documental, con $25,000, ganó “TAN-SAHSA Vuelo 414”, de José Rommel Tuñón.

En cuanto a largometrajes, la ópera prima “Hasta que lleguemos”, de Mónica Gronchi recibió $300,000, mientras que en coproducción minoritaria de ficción, con $75,000, ganó “Naufragio en Babel — José Guardia Davis. En apoyo a posproducción, con $25,000, resultaron premiadas “Sabores de Resistencia Guna”– Tribal Roots — Lionel Yosue Ángel y la obra de ficción “Te Puedo Escuchar”, Alberto Serra.

En el Concurso Nacional de Cortometrajes de ficción, con un premio de $7,000 cada uno, los ganadores fueron “Verónico Faena”, de Eleazar Melamed; “Verera Atlas”, de Daniel Morán; “Playa 2002”, de Edison Cortés; “Tito y yo”, de Alexa Casanova, y “Verde”, de Madeleine Acosta. En documental, con $5,000 cada uno, ganaron “Rey en Altamar”, de Sergio Morales Rivera; “Memoria y Movimiento”, de Joey Lalo Sayal, y “Peluche”, de Jiménez Concepción. Finalmente, en la categoría de animación, con un premio de $10,000, resultó ganador “Moi y el Mar”, Hernán Jafeth Sánchez.