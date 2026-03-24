Fonseca encenderá el Mundial en Miami con un concierto en El Doral AMP

El cantautor colombiano Fonseca, llegará al sur de la Florida con un espectáculo único titulado “Celebración Mundial”, el próximo viernes 26 de junio en el Doral AMP.

En una noche donde la música y el fútbol se unen, este concierto será una antesala perfecta para uno de los encuentros más esperados del torneo: Colombia vs. Portugal, convocando a la comunidad latina en una celebración cargada de emoción, identidad y orgullo.

La presentación de Fonseca marca un momento clave tanto para el artista como para Loud And Live, la galardonada compañía de eventos en vivo, entretenimiento y marketing productora del show, al convertirse en uno de los primeros artistas en presentarse en el Doral AMP moderno recinto al aire libre ubicado en el corazón de Miami, en el Doral Central Park.

Con una capacidad de 4,689 personas, el recinto fue diseñado para albergar conciertos de gran escala, festivales culturales y eventos de primer nivel, contando con un escenario techado profesional, acústica de alta calidad y configuraciones flexibles de asientos que lo posicionan como uno de los nuevos destinos del entretenimiento en vivo en el sur de la Florida.

“Tener a Fonseca en este escenario representa un momento muy especial para Loud And Live. No solo por la relevancia artística que tiene, sino por lo que significa para nuestra comunidad. Este es un artista que conecta profundamente con el público latino, y en un momento como este —donde el fútbol une emociones, culturas y países— no hay mejor manera de celebrar que con su música. Este show es una invitación a vivir esa pasión en conjunto”, expresó Nelson Albareda, CEO de Loud And Live.

“Celebración Mundial” será una experiencia musical única en la que Fonseca ofrecerá lo mejor de su repertorio, interpretando canciones que han marcado generaciones y acompañado a millones de latinos a lo largo de los años. Con su inconfundible estilo que fusiona el pop latino con raíces colombianas, el artista promete una noche cargada de energía, emoción y conexión, creando la atmósfera perfecta para la antesala de uno de los momentos más esperados del fútbol mundial.

En una ciudad como Miami, donde convergen culturas de toda América Latina, la Copa del Mundo trasciende lo deportivo para convertirse en un símbolo de nostalgia, unión y orgullo colectivo. El fútbol se transforma así en un lenguaje universal que conecta generaciones, revive memorias y celebra la identidad de cada país, haciendo de “Celebración Mundial” el punto de encuentro ideal entre la música y esa pasión compartida que une fronteras. Un show que solo Fonseca puede ofrecer: una verdadera celebración de la música, la cultura y el espíritu latino en un momento inolvidable.