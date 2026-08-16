Franklyn Robinson será el cuarto jurado de ‘Yo Me Llamo All Stars’ en Panamá

El periodista de espectáculos Franklyn Robinson reveló a través de sus redes sociales que formará parte del panel del cuarto jurado de ‘Yo Me Llamo All Stars’, el programa de imitadores que reúne en Panamá a participantes destacados de distintas ediciones de la franquicia.

Robinson tendrá esta participación especial durante la segunda gala del programa, prevista para el martes, 18 de agosto, donde asumirá el reto de evaluar las presentaciones de los concursantes que buscan conquistar nuevamente el escenario.

La nueva temporada reúne a 12 imitadores que anteriormente participaron en distintas versiones de ‘Yo Me Llamo’ y que fueron ganadores o finalistas, convirtiendo esta edición en un encuentro de figuras conocidas por el público y con experiencia en la competencia.

Asimismo, el formato mantiene la dinámica de evaluación de los artistas durante cada gala, mientras que el público también tiene participación en las votaciones.