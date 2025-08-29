Cultura

Fresas al estilo gourmet

Las fresas con crema han revitalizado un dulce tradicional y fortalecido la identidad culinaria del país

Fresas al estilo gourmet
ML | Fresas con crema, mango y leche condensada de @fresasgourmet. El local está ubicado en Dolega, provincia de Chiriquí.
Fresas al estilo gourmet
ML | Fresas con chocolate dubái y brownie de @fragolati, se encuentran ubicados en la Vía Brasil.
Fresas al estilo gourmet
ML | Fresas con crema, flan y chispas de galletas de @fresifreshpty, ubicados en el Parque Rach, en Paseo del Norte, Brisas del Golf.
Fresas al estilo gourmet
ML | Fresas con crema y banana de @elmundodelas_fresas, ubicados en Chitré y Santiago.
Fresas al estilo gourmet
ML | Fresas con crema, churros y siropes de @fresas.con_crema.pty, están en La Chorrera y Amador.
Redacción
29 de agosto de 2025

En Panamá, las fresas con crema han evolucionado más allá de su presentación tradicional, combinando sabores internacionales, ingredientes locales y propuestas visuales que buscan sorprender a los amantes de los postres.

Lo que antes era un simple plato de fresas frescas con crema batida ahora se ha convertido en un lienzo creativo para chefs y emprendedores del país.

Una de las tendencias más recientes es la versión estilo Dubái, caracterizada por su crema espesa, toppings crujientes y presentaciones llamativas que se han vuelto muy populares en locales como Fresas con Crema Panamá, en La Chorrera. Esta propuesta ha conquistado tanto a locales como a turistas, gracias a su combinación de sabor y estética.

Otro ejemplo de innovación son las combinaciones gourmet que incluyen sabores como pistacho, chocolate, flan y frutas tropicales. Ofreciendo una experiencia diferente a quienes buscan algo más sofisticado.

Asimismo, las presentaciones innovadoras han transformado la forma en que se disfruta este postre. Desde frascos transparentes hasta copas elegantes o empaques pensados para consumir en movimiento, la estética se ha convertido en un factor clave, especialmente en zonas concurridas como la Calzada de Amador.

En definitiva, las fresas con crema en Panamá han dejado de ser un postre clásico para convertirse en una muestra de creatividad e innovación gastronómica.

Los clientes ahora pueden elegir entre una amplia variedad de toppings y salsas, desde chocolate y dulce de leche hasta granola o frutas adicionales
Tags:
fresas
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR