Fundacáncer inaugura Clínica de Detección Temprana en Chiriquí

La organización Fundacáncer inauguró este lunes, 2 de marzo, su nueva Clínica de Detección Temprana en la provincia de Chiriquí, un espacio diseñado para ampliar el acceso a la prevención, diagnóstico temprano y acompañamiento integral a pacientes oncológicos en el interior del país.

La sede está ubicada en David, en la avenida 4ª Oeste, diagonal al Hospital Chiriquí.

Durante la ceremonia de apertura, que contó con la presencia de miembros de la junta directiva, aliados, personal médico e invitados especiales, se reiteró la necesidad de fortalecer la detección precoz como herramienta clave para reducir la mortalidad por cáncer.

El presidente de la Junta Directiva de Fundacáncer, Fernando Motta, destacó la importancia del nuevo centro: “Dos de los pilares fundamentales de Fundacáncer son trabajar en la detección temprana y acompañar a nuestros pacientes en el camino de esta enfermedad. Hoy marca un hito importante para Fundacáncer y para la lucha contra el cáncer en Chiriquí, ya que con la inauguración de esta oficina estamos mucho más cerca de la población de esta noble provincia”.

Motta anunció que la clínica ofrecerá jornadas regulares de inspección de lunares, pruebas de Papanicolau y pruebas de PSA, además de orientación especializada para quienes enfrenten un diagnóstico oncológico. “Estaremos aquí para acompañar a los pacientes que se acerquen, guiándoles y recordándoles que no están solos en su lucha”, añadió.

La directora ejecutiva de Fundacáncer, Patricia Méndez Chiari, señaló que la apertura refleja el compromiso de la organización con la equidad en el acceso a la salud: “Esta clínica en Chiriquí es el resultado de años de trabajo, planificación y el apoyo de muchas personas que creen en nuestra misión. Queremos que cada hombre y mujer de esta provincia tenga la oportunidad de hacerse estudios a tiempo y recibir la orientación adecuada. La detección temprana salva vidas, y hoy estamos más cerca de quienes nos necesitan”.

La inauguración incluyó palabras de bienvenida de la coordinadora de la clínica, Cielo Adames, así como una invocación religiosa y reflexiones de José Domingo Ulloa Mendieta.