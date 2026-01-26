Fundación Sinfonía Concertante organiza campamento musical con profesores internacionales

El Campamento Musical de Verano 2026, organizado por la Fundación Sinfonía Concertante de Panamá (FUNSINCOPA) en colaboración con Sound Impact, se realizará del 26 al 31 de enero en la Ciudad de las Artes.

Se espera la participación de alrededor de 300 niños y jóvenes, en edades comprendidas entre los 6 y 25 años, quienes tendrán la oportunidad de fortalecer sus conocimientos y habilidades de la mano de reconocidos artistas nacionales e internacionales provenientes de Estados Unidos, Italia y Panamá.

Ofelina Castillo, directora administrativa de FUNSINCOPA, manifestó que este programa académico ofrece una semana intensiva de aprendizaje musical de alto nivel, exponiendo a los estudiantes al intercambio cultural y artístico.

Durante el campamento se impartirán unas 120 horas académicas que incluyen: seccionales, clases maestras, ensayos orquestales, talleres de iniciación musical, coro, instrumentos orquestales, capacitación para profesores y seminarios del Programa de Intercambio Cultural. El horario de actividades será de 8:30 a. m. a 4:00 p. m.

Entre los artistas internacionales participantes se encuentran Danielle Cho (violonchelo, EE. UU.), Kayla Moffett (violín, EE. UU.), Sarah Frisof (flauta, EE. UU.) y Antonello Di Matteo (clarinete, Italia).

El miércoles 28 de enero, a las 7:00 p. m., se llevará a cabo el concierto “Noche de Maestros” en la Biblioteca Nacional. La entrada es libre y se sugiere una donación de B/.5.00.

El evento clausurará con el “Concierto Final” el 31 de enero a las 11:00 a. m. en el Teatro Balboa, con la presentación de la reconocida pianista uruguaya Mariana Airaudo. También participarán los niños de iniciación, la orquesta infantil y la orquesta avanzada.