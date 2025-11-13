Gavina representó a Panamá en Bélgica

La artista panameña Gavina representó al país en el prestigioso festival: “Le Guess Who?”, en Utrecht, Países Bajos, llevando una propuesta que fusiona lo urbano, el folklore panameño y el jazz. La cantante explicó que la oportunidad surgió tras una colaboración con el panameño Aquiles Navarro y el sello River Down Records en el proyecto Triple G, Vol.1, lanzado en febrero de este año.

Para Gavina, presentarse en ese escenario internacional fue una gran responsabilidad y una forma de mostrar “la belleza, alegría y el esfuerzo de la gente panameña”, además de resaltar la importancia de valorar más a los artistas nacionales que representan al país fuera de sus fronteras.

Asimismo, Gavina contó a Metro Libre que entre sus próximos pasos está aprender producción musical, fortalecer su técnica vocal y lanzar nueva música, proyectos que consolidarán su visión artística sin fronteras. “Me fui con muchas ganas de ser mejor, tras mi paso por el festival regresé inspirada y enfocada en seguir creciendo”, aseguró.