Gobierno impulsa la formación artística, técnica y la inserción laboral

Un convenio orientado al fortalecimiento de habilidades y destrezas en el ámbito artístico, así como en la formación técnica vinculada a la industria creativa y artesanal del país, fue firmado por la ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, y la directora general del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), Yajaira Pitti.

La titular de Cultura explicó que esta iniciativa busca ampliar las oportunidades de capacitación para artesanos y nuevos talentos, promoviendo la enseñanza de oficios como costura, mampostería, sonido, diseño de vestuario, escenografía y labores técnicas de escena, con el propósito de potenciar el desarrollo integral del sector cultural.

Herrera destacó que el acuerdo también contribuirá a la recuperación y mejora de espacios culturales y comunitarios mediante el aprovechamiento del talento humano capacitado, especialmente en áreas relacionadas con la construcción y el mantenimiento de infraestructuras culturales y bibliotecas.

Asimismo, indicó que este esfuerzo se articulará con el programa “Latidos del Barrio” y otras iniciativas del Plan Nacional de Culturas, generando espacios formativos que impulsen la profesionalización y la inserción laboral dentro de la industria creativa.

“Buscamos abrir oportunidades reales de estudio técnico y formación especializada que permitan a más panameños integrarse al mercado laboral cultural con mejores herramientas y mayores posibilidades de crecimiento”, expresó la ministra Herrera.