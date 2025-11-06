Gramo Danse lleva su arte a Colombia

La compañía panameña Gramo Danse sigue dejando huellas fuera de nuestras fronteras con su obra ‘Umbral’, una propuesta escénica que combina danza, teatro y reflexión sobre el dolor y la resiliencia. Tras exitosas presentaciones en Uruguay y Ecuador, el grupo se prepara para cerrar su gira suramericana este 7 de noviembre en el Festival Danza en la ciudad, en Bogotá, Colombia.

La participación en este reconocido encuentro artístico reafirma la presencia del talento panameño en escenarios internacionales, además de fortalecer el intercambio cultural entre creadores del continente. ‘Umbral’ se presenta como una experiencia inmersiva y poética que invita al público a conectar con las emociones más profundas del ser humano.

Dirigida por el colombiano Diego Fernando Montoya y con coreografía de las intérpretes Aixa Góndola, Stephanie Lee y Ximena Eleta de Sierra, la obra se adentra en las formas en que los artistas enfrentan el dolor físico, emocional y mental a lo largo de su vida y su proceso creativo.