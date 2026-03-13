Gran Bingo Solidario busca recaudar fondos y crear conciencia sobre la ELA y enfermedades raras

Con el objetivo de recaudar fondos y generar mayor conciencia sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades raras, diversas organizaciones de pacientes realizarán el Gran Bingo Solidario.

El evento se llevará a cabo el martes 31 de marzo, en horario de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., en la Casa Club del Parque Omar, donde los asistentes podrán disfrutar de una tarde recreativa con múltiples partidas de bingo, premios y sorpresas.

La actividad es organizada por la plataforma Pasión Por Vivir, la Asociación Unidos para Apoyarte (AUPA) y la Fundación AYB, organizaciones que trabajan en la sensibilización y el apoyo a personas que enfrentan enfermedades raras en el país.

Rogelio Chiari, quien vive con ELA, destacó que este tipo de iniciativas no solo buscan recaudar fondos para apoyar a los pacientes, sino también visibilizar las dificultades que enfrentan las personas que viven con esta condición y con otras enfermedades raras, muchas de las cuales requieren tratamientos especializados y atención médica continua.

Durante el evento se entregarán premios de hasta 500 dólares en efectivo, además de una tómbola con diversos premios, en la que participarán automáticamente quienes adquieran su boleto.

El costo del boleto es de 30 dólares e incluye 10 cartones y un cartón por juego, válido para una persona. Los interesados pueden adquirirlos en las oficinas administrativas del Parque Omar.

Asimismo, quienes deseen apoyar también podrán comprar su boleto de forma digital a través de Yappy, buscando en el directorio el nombre AUPA.

Para más información, los interesados pueden contactar a Agnes Yvonne Brin, presidenta de la Fundación AYB, al correo electrónico [email protected] o al teléfono 6550-4915.