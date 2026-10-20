Grupo Niche llena el Festival Internacional Cervantino y suma logros en 2026

El legendario Grupo Niche reunió a miles de personas en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas durante su presentación en la 54.ª edición del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, México, que se extendió hasta las calles para disfrutar de una noche histórica.

En uno de los encuentros culturales más importantes de Latinoamérica, la agrupación fundada por el maestro Jairo Varela convirtió el recinto en una gran celebración de la salsa, con un recorrido musical que incluyó clásicos como “Cali Pachanguero”, “Una Aventura”, “Sin Sentimientos”, “Gotas de Lluvia” y “Buenaventura y Caney”.

Entre coros multitudinarios, baile y una emotiva conexión con el público mexicano, Grupo Niche reafirmó la vigencia de un repertorio que ha marcado a distintas generaciones.

Este triunfo llega después de otra exitosa presentación en el Palais Garnier de París, uno de los escenarios culturales más emblemáticos de Francia, donde la agrupación puso el sello de la salsa colombiana al cierre de un desfile de la marca Baobab, durante la Semana de la Moda de París.

Dos escenarios muy distintos que reflejan la versatilidad de Grupo Niche y su capacidad de llevar la música colombiana a espacios de relevancia internacional.

A estos éxitos se suma una destacada temporada de reconocimientos. Grupo Niche cuenta con dos nominaciones al Latin Grammy 2026, por Mejor Álbum de Salsa con Más Que Palabras y Mejor Canción Tropical con “Realidad-Es”, compuesta por su director musical, José Aguirre. Además, figura entre los nominados a Agrupación del Año en los Premios Rolling Stone en Español 2026 y es finalista en la categoría Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo, de los Premios Billboard de la Música Latina 2026.

Grupo Niche tiene una agenda de conciertos para octubre, noviembre y diciembre, con presentaciones en Colombia y Estados Unidos.

Entre las próximas fechas destacan dos importantes conciertos consecutivos: el 30 de octubre en el Rosemont Theatre, en el área de Chicago, y el 31 de octubre en el Hard Rock Live del Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, al sur de Florida, uno de los grandes encuentros de su gira Niche Disco Tour 2026, donde la agrupación continuará celebrando su legado y una nueva etapa artística que mantiene viva la esencia de la salsa.