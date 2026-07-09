HaAsh lanza “Qué Le Pongo”, balada que une pop, country y música mexicana

El dúo mexicano HaAsh presentó su nuevo sencillo “¿Qué Le Pongo?”, una balada que retoma el sello lírico característico de Ashley y Hanna y profundiza en el desamor desde una perspectiva íntima y emocional.

El tema fusiona elementos del pop, la música mexicana y el country, en una propuesta que conecta con las influencias que han marcado la trayectoria bicultural del grupo durante más de veinte años.

El lanzamiento continúa la línea musical iniciada este año con “Si Me Hubieras Llamado Ayer”, su primer sencillo de 2024, y refuerza la presencia de Ha*Ash como una de las agrupaciones femeninas más sólidas del mercado latino, reconocidas por sus giras de sold‑out y su capacidad para renovar su sonido sin perder identidad.