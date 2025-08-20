Harán cena para restaurar histórica iglesia Don Bosco

La Basílica Don Bosco, un ícono espiritual y arquitectónico para la comunidad salesiana en Panamá, inició una campaña para la restauración urgente de su techo. Afectado por el paso del tiempo y las condiciones climáticas, la estructura requiere una intervención inmediata para preservar su valor histórico y espiritual, que data de su construcción en 1949.

Para recaudar los fondos necesarios, la tradicional Cena de los Amigos de Don Bosco se llevará a cabo el 23 de agosto en el Hotel Marriott de Albrook, a partir de las 6:00 p.m. Bajo el lema “Cenando y apoyando, el techo se va reparando”, esta velada promete una experiencia de arte, música, magia y fraternidad, liderada por el padre Pepe Leo.

La comunidad salesiana extiende una cordial invitación a toda la ciudadanía, empresas y organizaciones a sumarse a esta noble causa. Los boletos para la cena están disponibles en la secretaría parroquial de la Basílica Don Bosco, y se espera un amplio respaldo de la sociedad panameña para asegurar la continuidad de esta importante obra que encarna el legado de Don Bosco para la juventud.