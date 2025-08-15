Harán el “Italian Screens”

Panamá se prepara para sumergirse en la riqueza del cine italiano con la primera edición de “Italian Screens - Semana del Cine Italiano”, un evento coorganizado por la Sociedad Dante Alighieri de Panamá y la Embajada de Italia.

Matt Ferro contó que, del 21 al 27 de agosto, Cinépolis Soho Mall y El Dorado proyectarán siete aclamadas producciones italianas recientes, presentadas en su idioma original con subtítulos en español.

Mientras, Mauro Destro, presidente de la Sociedad Dante Alighieri de Panamá, prometió una visión “diferente de Italia”, más allá de los estereotipos, con una selección de películas galardonadas que abarcan diversos géneros y muestran la alta calidad de la producción cinematográfica actual.

Entre las producciones que podrán disfrutar están: Diamanti, C’E’Ancora Domani, Campo Di Battaglia, Un mondo a parte, Parthenope, Quell’ Estate con Irene y Nonostante. Deben consultar el horario en los cines mencionados.