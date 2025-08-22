Nacionales

El hospital modular: tres años sin uso y en espera de mudanza

La estructura del nosocomio está ubicada en un terreno privado, cerca del centro comercial Albrook Mall, que fue cedido gratuitamente por un tiempo. De junio de 2020 a septiembre de 2022, en este espacio se atendieron 2,181 pacientes

J. Andrade | Las estructuras del hospital modular se mantienen sin uso desde el año 2022.
J. Andrade | Parte de la estructura deteriorada.
J. Andrade | El lugar está rodeado de hierba seca.
Thaylin Jiménez
22 de agosto de 2025

El Hospital modular Panamá-Solidario cumplirá, el próximo mes de septiembre, tres años en espera de su traslado y futuro uso. Estas instalaciones, que jugaron un papel clave durante la pandemia del COVID-19 para tratar casos graves y urgentes, se encuentran actualmente sin un propósito definido.

Durante el gobierno pasado se anunció que sería trasladado hacia Panamá Oeste, pero no se concretó.

En abril de este año, el Ministerio de Salud (MINSA) se desvinculó de la responsabilidad de la mudanza y su nuevo uso, e informó que el Ministerio de Obras Públicas (MOP), responsable inicial del proyecto, cedía las instalaciones a la Policía Nacional.

“La idea es crear una clínica-hospital más formal donde vamos a tener nutricionista y demás”, manifestó Jaime Fernández, director de la Policía, en declaraciones anteriores.

Ha pasado un año del nuevo gobierno y el anuncio de que las instalaciones serían utilizadas por la Policía no se ha cumplido. Hoy, estas estructuras están abandonadas (en el mismo lugar de 2020), rodeadas de herbazales y padeciendo las inclemencias del tiempo.

3
de abril de este año se anunció que lo usaría la Policía Nacional.
