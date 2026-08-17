Hay 26 nuevas voces que debutarán en la Feria Internacional del Libro en Atlapa

Una nueva ola de talento literario se abre paso en la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026. A través del espacio Nuevas Voces, la vitrina cultural más importante del país dará protagonismo a autores que buscan cautivar a los lectores con miradas e historias diversas.

En esta edición debutarán 26 escritores, entre los que destacan Génesis Amat, Vanessa Calviño, René Bracho, Thia Celine Vell, Luna Lasso, Gianfranco Friedman y Daniel Piñeres, quienes presentarán sus primeras obras.

Los lectores podrán conocer de cerca a esta delegación de emergentes del 25 al 30 de agosto en el stand 95, ubicado en el Área de Los Tapices del Centro de Convenciones ATLAPA.