Hijo de Madonna dice que “busca comida” en la basura

El hijo adoptivo de Madonna, David Banda, se sinceró sobre su vida en solitario. Banda, de 18 años, se mudó recientemente de la casa de la artista de “Material Girl”, de 65 años, y ahora vive en un apartamento en el Bronx, Nueva York.

Durante un reciente Instagram Live, el músico dijo que está “rebuscando” comida ahora que vive solo. “Es maravilloso experimentar que son las nueve de la noche, tener hambre y darme cuenta de que no tengo suficiente dinero para conseguir comida y buscar comida en la basura”, aseguró David.

“Es divertido ser joven”, continuó y agregó que ha estado dando lecciones de guitarra para ganar algo de dinero extra.

Banda también aclaró que técnicamente no vive solo, vive con su novia María Atuesta. “Me encanta. No estoy solo, tengo a mi novia”, añadió David: “Pero me encanta”.