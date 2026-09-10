Hollywood aterriza en el Festival de Cine de Toronto

Las estrellas de Hollywood llegaron a Toronto para una nueva edición del mayor festival de cine de América del Norte, que arranca este jueves con la presencia de figuras como John Malkovich, Penélope Cruz y el fenómeno del k-pop Lalisa Manobal.

Tras los encuentros de Venecia y Telluride, el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) atrae a cientos de miles de asistentes para disfrutar de las proyecciones y alfombras rojas de algunos de los estrenos más aguardados del año.

Historias de superación y de triunfadores inesperados están en el centro de la programación de la 51ª edición del festival, donde se estrenará “Yo Soy Rocky”.

Dirigida por el ganador del Óscar Peter Farrelly (“Green Book”), la cinta cuenta la improbable historia de cómo un entonces poco conocido Sylvester Stallone se enfrentó a Hollywood para llevar a la pantalla grande, con él como protagonista, la película que cambiaría su vida.

La noche de apertura está reservada para “Being Heumann”, dirigida por Sian Heder (“CODA”), también un drama biográfico que muestra la tenacidad de la activista Judy Heumann por los derechos de las personas con discapacidad en Estados Unidos.

La producción de Apple TV es protagonizada por Ruth Madeley y Mark Ruffalo.

Otra película biográfica que debutará en esta edición de TIFF es “Villeneuve: The Rise of a Legend”, que narra el ascenso del astro del automovilismo Gilles Villeneuve desde sus inicios humildes en Quebec hasta la cima de la F1.

- Lalisa -

Con más de 200 películas en su programación, el TIFF tiene algo para todos los gustos.

Lalisa Manobal, la estrella del k-pop conocida mundialmente como Lisa, de BLACKPINK, lanzará allí su íntimo documental “Always Lalisa”, dirigido por Sue Kim. La película muestra el inicio de su carrera como solista, cuando además dio sus primeros pasos como actriz en “The White Lotus”.

El comediante y actor estadounidense Chris Rock llegará con “Misty Green”, la sátira sobre Hollywood que marca su regreso detrás de las cámaras, y en la que Rosalind Eleazar interpreta a una actriz venida a menos que busca una segunda oportunidad.

Adam Driver, Daniel Kaluuya, Anna Kendrick, Topher Grace y el propio Rock forman parte del elenco.

Helen Mirren aterrizará en el aclamado festival con el thriller psicológico “Maestros del Crimen”.

Dirigida por el también fotógrafo Anton Corbijn, conocido por sus retratos de figuras como David Bowie, Clint Eastwood y Mick Jagger, la película trae a Mirren en el papel de la escritora Patricia Highsmith, presionada por su agente para escribir una última novela de Tom Ripley.

Zack Snyder, el director de “300” y “Watchmen”, presentará su “The Last Photograph”, la más reciente adición a la cartelera del TIFF.

Protagonizada por Stuart Martin y Fra Fee, la cinta que mezcla drama y acción sigue a un exagente de la DEA en una misión en una jungla de América del Sur para encontrar a dos sobrinos desaparecidos.

Otros destaques de la programación son “Wild Horse Nine”, sobre dos agentes de la CIA en la Isla de Pascua durante la tensa recta final del gobierno de Salvador Allende en Chile.

Dirigida por Martin McDonagh (“Los espíritus de la isla), y protagonizada por John Malkovich y Sam Rockwell, la producción llega a Canadá luego de su ovacionado estreno en el festival de Venecia.

También directo de Italia llegan “Búnker”, el thriller psicológico protagonizado por Penélope Cruz y Javier Bardem, quienes interpretan a un matrimonio en crisis, y “Bucking Fastard”, la más reciente producción del cineasta alemán Werner Herzog.

Desde el Festival de Telluride, celebrado en Colorado, en el oeste de Estados Unidos, tendrán su paso por Toronto “Elsinore”, con Andrew Scott y Olivia Colman, y la comedia musical “The Debut”, la más reciente apuesta de Jesse Eisenberg en la dirección.

El Festival Internacional de Toronto culmina el 20 de septiembre.