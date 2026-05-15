Hoy empieza el “Mercadito del Casco” en Plaza Catedral

Z.Emanuel | La Plaza Catedral será el escenario de una nueva edición de los mercaditos artesanales y de emprendedores del 15 al 17 de mayo, una iniciativa que busca dinamizar la economía local y ofrecer una vitrina cultural a los visitantes del Casco Antiguo. La arquitecta Ámbar Zambrano, directora de la Oficina del Casco Antiguo (OCA), detalló que para este fin de semana la oferta incluirá el programa “Sabores del Barrio” con un enfoque en la gastronomía afro y café geisha. “Queremos que sea realmente una exposición, una vitrina bien curada y que la persona se sienta segura de que lo que está adquiriendo es una real artesanía”, precisó la funcionaria. Agregó que la actividad se desarrollará de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.