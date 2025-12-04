Hoy empieza la magia con la obra “El Cascanueces”

Z.Emanuel | La magia navideña regresa al Teatro Nacional de Panamá con la presentación de “El Cascanueces”, el ballet clásico que se presentará del 4 al 14 de diciembre.

Esta deslumbrante producción, a cargo del Ministerio de Cultura y el Patronato del Teatro Nacional, cuenta con la participación estelar del Ballet Nacional de Panamá y el acompañamiento en vivo de la Orquesta Filarmónica de Panamá, que dará vida a las inmortales notas de Tchaikovsky.

La dirección artística está a cargo del aclamado coreógrafo David Makhateli, quien ha creado un montaje con alma propia, prometiendo una versión inolvidable.

Además de su temporada central, el espectáculo se extenderá a la comunidad con dos funciones gratuitas al aire libre: el 17 de diciembre en el Centro de Arte y Cultura de Colón (CACCO) y el 19 de diciembre en Plaza Catedral en el Casco Antiguo.