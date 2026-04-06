Ibero Deletreo busca reforzar el español

El país se convertirá en el epicentro del idioma español con la celebración del Ibero Deletreo 2026, que será del 7 al 11 de abril. Este encuentro reunirá a estudiantes de Colombia, México, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, República Dominicana y otras naciones que llegarán a vivir una experiencia que promueve la lectura, fortalece la ortografía, amplía el léxico y resalta la riqueza del español.

La viceministra de Cultura, Arianne Benedetti destacó la importancia de este tipo de iniciativas. “Qué mejor que un concurso didáctico y divertido que una a la región para enfrentar juntos este problema”, expresó. Además, explicó que el certamen va más allá del deletreo, ya que incluye una fase en la que los participantes deben conocer el significado de las palabras, reforzando así la comprensión del idioma.

Por su parte, la especialista en educación Mónica Vargas resaltó que “representar a tu país y a tu escuela a través de un concurso que inicia como un juego y se convierte en un gran reto es muy significativo. Los estudiantes aprenden una amplia batería de palabras, mejoran su ortografía y enriquecen su vocabulario”, indicó.