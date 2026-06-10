Ícono del pop francés Patrick Bruel acusado de violación y agresión sexual

El ícono del pop francés Patrick Bruel fue imputado este miércoles por violación y agresión sexual, después de que casi dos docenas de mujeres lo denunciaran, algunas con acusaciones que se remontan a la década de 1990.

El cantante de 67 años, durante décadas uno de los más conocidos de Francia con millones de discos vendidos, niega todas las acusaciones.

Se trata de un nuevo caso de celebridad francesa bajo la lupa de la justicia a raíz del movimiento #MeToo, después de que el año pasado la leyenda del cine Gérard Depardieu fuera condenado a 18 meses de prisión en suspenso por agredir sexualmente a dos mujeres durante un rodaje.

Bruel pasó 48 horas bajo custodia tras ser detenido el lunes en París para ser interrogado.

Un juez del suburbio parisino de Nanterre indicó que el artista fue imputado por violación, intento de violación, agresión sexual y acoso sexual.

Antes, la fiscalía de Nanterre había señalado que los cargos se referían a nueve víctimas y a incidentes ocurridos entre 2010 y 2019.

Añadió que las denuncias de otras 13 personas que lo acusan de violación, tentativa de violación, agresión sexual y acoso sexual entre 1992 y 2008 se habían incorporado al expediente remitido a los jueces de instrucción, pero podrían haber prescrito.

La fiscalía solicitó que Bruel sea enviado a prisión preventiva.

Bruel proclamó su inocencia el mes pasado. “Jamás obligué a una mujer”, aseguró en una publicación en Instagram.

Luego, ante las revelaciones de nuevos casos, canceló todos sus conciertos hasta septiembre.

Los abogados del artista, Céline Lasek, Fanny Colin y Christophe Ingrain, explicaron el lunes que “desde hace varias semanas (Bruel) hizo saber que estaba a disposición de la justicia, para poder por fin declarar en el marco del procedimiento judicial ante la autoridad competente”.

- “Primera victoria judicial” -

Entre sus acusadoras figura Daniela Elstner, la actual directora de Unifrance, una institución que promueve el cine francés en el extranjero.

En marzo, acusó formalmente a Bruel de intento de violación durante un festival de cine en México, en 1997, cuando tenía 26 años y trabajaba como asistente en Unifrance.

“Es una auténtica primera victoria judicial para las víctimas”, declaró a AFP su abogada, Jade Dousselin, después de que los fiscales solicitaran la imputación de cargos.

“Cuando vi 9 de 13, me asusté un poco, pero mis dos clientas forman parte de la lista de víctimas. Vamos a poder trabajar con la justicia”, dijo por su parte la abogada Myriam Guedj-Benayoun, que representa a dos mujeres que acusan a Bruel de violencia sexual en Bruselas en 2010 y en la región francesa de Vaucluse en 2015.

Aunque dio sus primeros pasos en el cine, Bruel, nacido en Argelia en 1959, saltó a la fama como cantante en 1984 y desde entonces grabó una decena de álbumes de estudio.

El artista, uno de los rostros más conocidos de la música francesa, se casó a los 45 años con la escritora Amanda Sthers, pero su unión terminó tres años y dos hijos después.

Bruel, de sonrisa carismática, juega a veces con su lado seductor, incluso en los platós. “Soy fácil de seducir, no soy fácil de retener”, dijo en una ocasión en una entrevista.

Además de su carrera musical y en el cine, el artista es un experto jugador de póker y en 1998 se impuso como campeón del mundo.